УЕФА запретил проводить международные футбольные матчи в Беларуси

3 марта, 15:35
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УЕФА считает Беларусь причастной к войне в Украине (Фото:УЕФА)

УЕФА считает Беларусь причастной к войне в Украине (Фото:УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить международные футбольные матчи в Беларуси, которая помогает России воевать против Украины.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Все белорусские клубы и сборная Беларуси могут участвовать в международных матчах, но домашние поединки должны проводить на нейтральных полях. Кроме того, номинально домашние матчи будут проходить без зрителей.

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Исполнительный комитет УЕФА будет созывать дополнительные внеочередные заседания регулярно, когда будет необходимо, чтобы переоценить правовую и фактическую ситуацию и принять новые решения, в случае необходимости.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Теги:   Футбол Беларусь Война в Украине

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