УЕФА запретил проводить международные футбольные матчи в Беларуси 3 марта, 15:35 Цей матеріал також доступний українською УЕФА считает Беларусь причастной к войне в Украине (Фото:УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить международные футбольные матчи в Беларуси, которая помогает России воевать против Украины.



Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Все белорусские клубы и сборная Беларуси могут участвовать в международных матчах, но домашние поединки должны проводить на нейтральных полях. Кроме того, номинально домашние матчи будут проходить без зрителей.

Исполнительный комитет УЕФА будет созывать дополнительные внеочередные заседания регулярно, когда будет необходимо, чтобы переоценить правовую и фактическую ситуацию и принять новые решения, в случае необходимости.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.