В России прервали трансляцию матча чемпионата Германии после демонстрации поддержки Украины — фото

3 апреля, 15:19
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Матч завершился победой Лейпцига со счётом 4:1 (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

Матч завершился победой Лейпцига со счётом 4:1 (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

В России прервали трансляцию матча 28-го тура чемпионата Германии между дортмундской Боруссией и Лейпцигом после демонстрации поддержки Украины.

Российский телеканал Футбол 3 остановил трансляцию поединка после того, как на баннерах появились слова поддержки и призыв остановить войну в Украине.

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«К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдают это правило», — сказал комментатор матча Игорь Катманов.

Видео дня
Скриншот видео
Фото: Скриншот видео

Следует отметить, что матч завершился победой Лейпцига со счетом 4:1.

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Ранее сообщалось, что известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло на фоне войны в Украине отказался общаться с российскими журналистами.

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Теги:   Футбол Война в Украине Бундеслига Боруссия Дортмунд Чемпионат Германии Лейпциг

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