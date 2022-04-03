В России прервали трансляцию матча чемпионата Германии после демонстрации поддержки Украины — фото 3 апреля, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Матч завершился победой Лейпцига со счётом 4:1 (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

В России прервали трансляцию матча 28-го тура чемпионата Германии между дортмундской Боруссией и Лейпцигом после демонстрации поддержки Украины.



Российский телеканал Футбол 3 остановил трансляцию поединка после того, как на баннерах появились слова поддержки и призыв остановить войну в Украине.

«К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдают это правило», — сказал комментатор матча Игорь Катманов.

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Фото: Скриншот видео

Следует отметить, что матч завершился победой Лейпцига со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло на фоне войны в Украине отказался общаться с российскими журналистами.

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