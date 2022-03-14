«Бомбили 15 часов подряд». Легенда Динамо рассказал, как застрял в Гостомеле под обстрелами российских оккупантов 14 марта, 21:00 Цей матеріал також доступний українською Владислав Ващук (Фото:Владислав Ващук via Facebook)

Легендарный экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук рассказал об ужасах в Гостомеле, когда туда зашли российские оккупанты.

В интервью FanDay Ващук рассказал, что планировал уехать из Гостомеля сразу в начале войны, однако не успел и вынужден был остаться там на 15 дней, которые провел в подвале своего дома.

Позже экс-динамовцу все же удалось выехать в более безопасное место.



«Еще в первый день забрал детей, но не успел уехать — вертолеты налетели. Недалеко от меня аэродром Антонов. Думал, пережду и поеду. Еды было на трое суток, а ждать пришлось 15 дней.

Пока три дня было электричество, было более-менее. За три дня до выезда пропал газ, пришлось готовить на костре.

Ващук добавил, что за все время обстрелы почти не прекращались, а особенно страшно было, когда применяли Грады и авиацию.

«Обстреливали из воздуха в основном. Когда маленькие выстрелы местные дети особо не прятались. Когда „Грады“, авиация — другое дело. Очень громко. Был момент, когда бомбили 15 часов подряд. Я ждал, когда у них боеприпасы закончатся. Как пинг-понг выходит: наши — они, наши — они. Было видно, как снаряды летают то в одну, то в другую сторону. Самолеты низко летели как пуля», — рассказал Ващук.





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