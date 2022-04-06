«Птичка попалась серьезная». Экс-футболист сборной Украины рассказал, как в составе добровольческого батальона ловил диверсантов 6 апреля, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Владимир Езерский пошел защищать Украину с первых дней войны (Фото:УАФ)

Экс-футболист сборной Украины Владимир Езерский, который больше месяца защищал Киев от российских оккупантов в составе одного из добровольческих батальонов, рассказал, как ловил диверсантов.



Езерский рассказал, что за время службы его батальону удалось нейтрализовать нескольких диверсантов, один из которых был особенно опасен, сообщает Команда №1.

«Были «подозрительные лица» — жаль, но этих крыс хватало. Парочку мы нейтрализовали, один из них был особенно опасен.

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Поймали одного подозрительного, он потянулся за холодным оружием, пришлось реагировать. Мы обнаружили у него фальшивые документы, российские рубли, четыре вида одежды (один из них – военный), на телефоне было много фото разных объектов и людей, схемы почти всех блокпостов Чайки и Проспекта Победы, пароли, оружие и т.д. Передали этого подонка полиции и спецслужбам. Птичка попалась серьезная", - рассказал Езерский.

Ранее сообщалось, что в состав теробороны Киева записались экс-футболист Динамо Александр Алиев и игрок Колосса Андрей Богданов, а украинский тренер Юрий Вернидуб борется с оккупантами в составе артиллерийской бригады ВСУ.

Также в ряды украинской армии вступил защитник Левого берега Тарас Пинчук.

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