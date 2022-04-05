Бывший футболист сборной Украины больше месяца защищал Киев в добровольческом батальоне — фото 5 апреля, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Владимир Езерский (Фото:УАФ)

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский защищал Киев от российских оккупантов в составе одного из добровольных батальонов.



Об этом сообщил журналист Евгений Гресь, опубликовавший в своем аккаунте в Instagram фото Езерского в военной форме и с оружием в руках.

В комментарии к фото журналист отметил, что Езерский, который на данный момент возглавляет юношескую сборную Украины, защищал столицу от оккупантов больше месяца.

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Фото: Евгений Гресь via Instagram

Ранее сообщалось, что в состав теробороны Киева записались экс-футболист Динамо Александр Алиев и игрок Колоса Андрей Богданов, а украинский тренер Юрий Вернидуб борется с оккупантами в составе артиллерийской бригады ВСУ.

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