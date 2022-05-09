«Кого вы тут хотели освободить, выродки?» Экс-звезда сборной Украины по футболу отреагировал на обстрелы Одессы — фото

9 мая, 16:32
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Осенью 2020 года Воронин был назначен помощником главного тренера московского Динамо (Фото:Андрей Воронин via Instagram)

Осенью 2020 года Воронин был назначен помощником главного тренера московского Динамо (Фото:Андрей Воронин via Instagram)

Бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин отреагировал на обстрелы Одессы российскими войсками.

Экс-нападающий поделился в сторис Instagram роликом, в котором продемонстрировал разрушенное здание в родном городе.

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«Моя Одесса. Кого в этом доме вы хотели освободить, выродки?» — написал в комментарии к видео бывший футболист.

Видео дня
Андрей Воронин via Instagram
Фото: Андрей Воронин via Instagram

Осенью 2020 года Воронин был назначен помощником главного тренера московского Динамо. Сразу после начала войны в Украине, развязанной Россией, он покинул РФ.

Позже стало известно, что Андрей разорвал контракт с московским клубом.

Ныне Воронин активно призывает остановить президента России Владимира Путина и предоставить Украине больше вооружения для своей защиты.

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Теги:   Футбол Одесса Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Андрей Воронин Фото

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