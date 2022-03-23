«Вы когда-либо пили воду из лужи?» Экс-футболист Шахтера рассказал, как пережил блокаду в Мариуполе 23 марта, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Яксманицкий — уроженец Мариуполя и воспитанник Шахтера (Фото:ФК Сталь Алчевск)

Бывший футболист донецкого Шахтера Владимир Яксманицкий рассказал об ужасе, с которым столкнулись жители осажденного Мариуполя.



«Отхожу! После трех недель в аду! Люди, воюющие в соцсетях, поймите — в аду, где находились жители Мариуполя, соцсетей нет.

Там ничего нет, от слова совсем. Вы когда-либо пили воду из лужи или сточной трубы, когда растаял снег на крыше?" - написал Владимир в сторис Instagram.

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Фото: Владимир Яксманицкий via Instagram

Яксманицкий — уроженец Мариуполя и воспитанник Шахтера. За донецкую команду он выступал с 1995 по 1998 год.

Также Владимир поиграл за алчевскую Сталь, донецкий Металлург, криворожский Кривбасс, мариупольский Ильичевец и луганскую Зарю.

Сообщалось, что в Мариуполе трагически погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.

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