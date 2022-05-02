«Меня удивил один человек». Ведущий футболист сборной Украины рассказал, кто его больше всех впечатлил после начала войны

2 мая, 15:21
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Яремчук подчеркнул, что при Зеленском страна развивается (Фото:УАФ)

Яремчук подчеркнул, что при Зеленском страна развивается (Фото:УАФ)

Ведущий форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский его больше всех впечатлил после начала войны.

Мнением о главе государства 26-летний нападающий поделился в интервью программе Денисов.Time.

«Меня удивил один человек — это наш президент. То есть, не удивил, для меня это было ожидаемо, я был на сто процентов уверен, что это именно тот человек, который нужен нашей стране.

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Со многими дискутировал несколько месяцев, лет назад, что это правильный человек. Я был уверен, что он единственный, кто поможет Украине", — сказал Яремчук.

Роман подчеркнул, что при Зеленском страна развивается и старается идти в ногу с временем. По его словам, сейчас у молодежи есть возможность развиваться, а это самое главное.

Ранее Яремчук встретился с украинскими переселенцами в Португалии.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Анатолий Тимощук Роман Яремчук

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