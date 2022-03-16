«Это то, что им сейчас нужно». Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове

16 марта, 17:09
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Андрей Ярмоленко (Фото:АПЛ)

Андрей Ярмоленко (Фото:АПЛ)

Нападающий лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко помог украинским военным в Чернигов, передав им нужные вещи.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за ту помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти „ништяки“, которые у меня в руках, пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо!», — цитирует Чауса Суспільне Чернігів.

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Ярмоленко начинал свою карьеру в Чернигове, после чего стал игроком Динамо, откуда перешел в дортмундскую Боруссию, а затем — в лондонский Вест Хэм.

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Ранее Ярмоленко голом помог Вест Хэму выиграть матч против Астон Виллы в английской Премьер-лиге.

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Чернигов Сборная Украины Война в Украине Вест Хэм

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