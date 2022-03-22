«Это неправильно. Мы все решим на поле». Ярмоленко выступил против предоставления команде прямой путевки на чемпионат мира

22 марта, 16:14
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Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко выступил против предоставления команде прямой путевки на чемпионат мира (ЧМ) 2022 года в Катаре.

Об этом 32-летний футболист заявил в эфире программы Футбол NEWS.

Так, Ярмоленко сказал, что сейчас ему трудно думать о футболе. По его словам, если стыковой матч отбора ЧМ с командой Шотландии все же состоится, украинцы отдадут все силы для победы.

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Тем не менее, Андрей подчеркнул, что это будет сложный поединок, потому что многие игроки сборной не тренируются из-за войны.

«Читал где-то, что нам хотят подарить путевку на ЧМ. Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там.

Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто будет сильнее — тот и достоин ехать на ЧМ", — сказал Ярмоленко.

Ранее ФИФА перенесла матч между сборными Украины и Шотландии на июнь 2022 года.

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Теги:   Футбол Чемпионат мира Российская агрессия Андрей Ярмоленко Военное вторжение Сборная Украины Украина ЧМ-2022 Война в Украине

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