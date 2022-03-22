«Это неправильно. Мы все решим на поле». Ярмоленко выступил против предоставления команде прямой путевки на чемпионат мира
Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко выступил против предоставления команде прямой путевки на чемпионат мира (ЧМ) 2022 года в Катаре.
Об этом 32-летний футболист заявил в эфире программы Футбол NEWS.
Так, Ярмоленко сказал, что сейчас ему трудно думать о футболе. По его словам, если стыковой матч отбора ЧМ с командой Шотландии все же состоится, украинцы отдадут все силы для победы.
Тем не менее, Андрей подчеркнул, что это будет сложный поединок, потому что многие игроки сборной не тренируются из-за войны.
«Читал где-то, что нам хотят подарить путевку на ЧМ. Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там.
Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто будет сильнее — тот и достоин ехать на ЧМ", — сказал Ярмоленко.
Ранее ФИФА перенесла матч между сборными Украины и Шотландии на июнь 2022 года.
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