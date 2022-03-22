«Мечтаю выгнать их всех из Украины». Легендарный тренер раскритиковал россиян за бездействие 22 марта, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Йожеф Сабо (Фото:ТК Футбол)

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение по поводу вторжения РФ в Украину.

В интервью Футбол NEWS Сабо подверг критике россиян за бездействие, поскольку те не смогли остановить Путина.



«Орда и сволочь, которая напала на наше государство — это изверги. Наш народ с голыми руками может идти на танки, а они не могли остановить этого ненормального Путина? Могли! Моя мечта — выгнать из нашего государства всех россиян, и пусть они там варятся в собственном соке. Я расскажу своим детям, кто такие россияне, и вы все тоже должны это сделать», — сказал Сабо.

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Сабо добавил, что ему поступали предложения переехать в другую страну, в частности звонили из Будапешта, однако он отказался покидать Украину.

«Когда я выйду из больницы, обязательно буду помогать людям, которым это нужно. Иначе я не могу. Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить» с россиянами.

Путин — гадина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить или пусть застрелится сам. Если он нормальный мужик, то он понимает, что как бы то ни было, он все равно поедет в Гаагу, его все равно расстреляют. Такие люди не живут долго", — рассказал Сабо.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу осудил военное вторжение РФ в Украину.

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