«Они в горах мужчинами становятся с козами». Президент Днепра-1 высмеял кадыровцев, воюющих против Украины 22 марта, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Юрий Береза (Фото:Юрий Береза via Facebook)

Почетный президент футбольного клуба Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал войну в Украине и высмеял кадыровцев, воюющих на стороне российских оккупантов.

Береза заявил, что в Украине идет война нового типа и она отличается от Второй мировой тем, что на первый план выходит логистика, а не фронты и окопы, сообщает Футбол NEWS.

Видео дня

Кроме этого, Береза отметил низкий уровень подготовки и мотивации российских войск и высмеял кадыровцев, которые, попав в Украину, впервые увидели цивилизацию.

«Мало того, что они немотивированы, не имеют цели и идеи, не понимают, почему сюда пришли, они еще и везут на своих танках парадную форму, в которой они собрались пройтись на параде на Крещатике. Дебилы. Как говорил любимый конь Путина, Лавров: «Дебилы, бл*дь». Как можно летнюю форму везти в Украину весной? У нас еще морозы. Это отсутствие образования, первичных навыков, которые должны быть у любого человека.

Слушайте подкаст на эту тему

Западные партнеры поняли: если мы упадем, то эта обезьяна с этим кадыровским стадом баранов придет и к ним. Они увидели, как живет Украина, увидели, что в наших деревенских домах есть теплые нужники. Вы не представляете, насколько это рвёт их мировоззрение. Если за Садовым кольцом нужник — это покосившееся суперздание ХIХ столетия, то в любом селе Украины в доме есть нужник, теплая вода, бойлер и другие элементарные вещи. А представьте себе, если они попадут в западный мир. Они там в горах мужчинами становятся с козами. Это ведь не чеченцы, а как раз кадыровцы. Это обезьяны", — сказал Береза.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что большая часть полка кадыровцев, участвовавшего в полномасштабном вторжении России в Украину, уже убита.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.