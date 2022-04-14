«Я никогда не думал, что столько умею». Известный украинский тренер рассказал о своих обязанностях в рядах ВСУ 14 апреля, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Юрий Вернидуб (справа) вернулся в Украину в первые дни войны (Фото:Volodymyr Zverov via Twitter)

Украинский наставник молдавского Шерифа Юрий Вернидуб, который после начала войны вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, рассказал о своих обязанностях на службе.

В интервью YouTube-каналу pressing Вернидуб рассказал, что после начала войны ни минуты не сомневался, что будет защищать Украину с оружием в руках.

По словам тренера, он вернулся в Запорожье 26 февраля, а утром на следующий день пошел в военкомат.

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«Скажу честно: я позвонил знакомому человеку, заместителю военкома в военкомате, к которому я отношусь. Он сказал: "Приезжай". Я приехал, мы пообщались. Он спрашивает: "Николаевич, вы хорошо подумали?". Я говорю: "Очень хорошо". Спросил меня: "Как артиллерия?". Говорю: "С артиллерией не знаком. С автоматом знаю, что делать. Буду помогать. Что скажете, то и буду делать.



Что я делаю? Как сказать, все, что нужно… Подвести, подготовить и все остальное. Очень тяжелый труд, поверь мне. С утра до вечера это делаем. Наша задача привезти ребятам все готово к тому, чтобы они "подарки" слали нашим врагам. Я никогда не думал, что я столько умею», – рассказал Вернидуб.

Защитник киевского футбольного клуба Левый берег, выступающий во Второй лиге, Тарас Пинчук присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.



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