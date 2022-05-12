Воевал под Авдеевкой. Жена футболиста сборной Украины разыскивает своего отца

12 мая, 11:55
Цей матеріал також доступний українською
На счету Петряка пять матчей в составе сборной Украины (Фото:ФК Фехервар)

На счету Петряка пять матчей в составе сборной Украины (Фото:ФК Фехервар)

Жена полузащитника венгерского Фехервара и сборной Украины Ивана Петряка Юлия разыскивает своего отца, который воевал под Авдеевкой в Донецкой области.

«Ищу своего отца. Петренко Иван Анатольевич. В последний раз был на связи 6.05.22, находился в Донецкой области, в районе Авдеевки.

Читайте также:
«Это было бы не самое лучшее решение». Шевченко рассказал, планировал ли идти воевать за Украину

Буду благодарна за любую информацию и репост", — написала жена 28-летнего футболиста в Instagram.

Видео дня

Ранее Петряк выступал за луганскую Зарю, донецкий Шахтер и венгерский Ференцварош.

На счету Ивана пять матчей в составе национальной команды страны. Он также выступал за юношеские и молодежные сборные Украины.

Сообщалось, что легенда украинского и мирового футбола Игорь Беланов со своим сыном Валерием защищают родную страну от российской агрессии.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Российская агрессия Авдеевка Военное вторжение Война в Украине Іван Петряк

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X