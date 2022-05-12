Воевал под Авдеевкой. Жена футболиста сборной Украины разыскивает своего отца 12 мая, 11:55 Цей матеріал також доступний українською На счету Петряка пять матчей в составе сборной Украины (Фото:ФК Фехервар)

Жена полузащитника венгерского Фехервара и сборной Украины Ивана Петряка Юлия разыскивает своего отца, который воевал под Авдеевкой в Донецкой области.



«Ищу своего отца. Петренко Иван Анатольевич. В последний раз был на связи 6.05.22, находился в Донецкой области, в районе Авдеевки.

Буду благодарна за любую информацию и репост", — написала жена 28-летнего футболиста в Instagram.

Видео дня

Ранее Петряк выступал за луганскую Зарю, донецкий Шахтер и венгерский Ференцварош.

На счету Ивана пять матчей в составе национальной команды страны. Он также выступал за юношеские и молодежные сборные Украины.

Сообщалось, что легенда украинского и мирового футбола Игорь Беланов со своим сыном Валерием защищают родную страну от российской агрессии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.