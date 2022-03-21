«Столько любви в одном кадре». Жена Ярмоленко показала, как фанаты приветствовали мужа после победного матча — фото

21 марта, 17:41
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Ярмоленко стал героем ответного матча против Севильи (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Ярмоленко стал героем ответного матча против Севильи (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Жена украинского вингера английского Вест Хэма Андрея Ярмоленко Инна показала, как фанаты приветствовали мужа после победного матча его команды над испанской Севильей в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Избранница 32-летнего футболиста опубликовала фото, сделанное по завершению поединка. В кадре Андрея, подошедшего к трибунам, обнимали фанаты. Один из болельщиков держал в руке украинский флаг.

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Снимок Инна прокомментировала словами: «Как много любви в одном фото».

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Ярмоленко стал героем ответного матча против Севильи. Его гол в дополнительное время позволил Вест Хэму пробиться в ¼ финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне на счету украинца три забитых мяча и три результативные передачи в 25 играх на клубном уровне.

13 марта Ярмоленко стал одним из героев встречи против Астон Виллы в 29-м туре английской Премьер-лиги, забив победный мяч — 2:1.

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Севилья Вест Хэм Фото

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