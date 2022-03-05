«Плачу уже неделю». Зинченко рассказал о переживаниях из-за войны в Украине

5 марта, 18:45
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Зинченко сообщил, что был в шоке от происходящего в Украине (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Зинченко сообщил, что был в шоке от происходящего в Украине (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Украинский полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своих переживаниях из-за войны в родной стране.

Слова 25-летнего хавбека приводит BBC.

«Я просто плачу. Уже неделю, даже не считаю, но даже когда еду с тренировки, не важно куда, просто плачу от ничего.

https://twitter.com/BBCSport/status/1499869360332103684
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Все в моей голове. Представьте себе место, где вы родились, росли. А там просто пустая земля", — сказал Зинченко.

Также Александр сообщил, что был в шоке, когда его жена показывала ему видео и фотографии того, что происходит в Украине.

Футболист подчеркнул, что самое худшее чувство — это переживание, что смерть может настигнуть кого-то из близких.

Ранее Зинченко обратился к российским футболистам, которые молчат о войне в Украине.

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Теги:   Футбол Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Украина Война в Украине Александр Зинченко

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