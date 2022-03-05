«Плачу уже неделю». Зинченко рассказал о переживаниях из-за войны в Украине 5 марта, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Зинченко сообщил, что был в шоке от происходящего в Украине (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Украинский полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своих переживаниях из-за войны в родной стране.



Слова 25-летнего хавбека приводит BBC.

«Я просто плачу. Уже неделю, даже не считаю, но даже когда еду с тренировки, не важно куда, просто плачу от ничего.

Все в моей голове. Представьте себе место, где вы родились, росли. А там просто пустая земля", — сказал Зинченко.

Также Александр сообщил, что был в шоке, когда его жена показывала ему видео и фотографии того, что происходит в Украине.

Футболист подчеркнул, что самое худшее чувство — это переживание, что смерть может настигнуть кого-то из близких.

Ранее Зинченко обратился к российским футболистам, которые молчат о войне в Украине.

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