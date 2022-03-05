«Плачу уже неделю». Зинченко рассказал о переживаниях из-за войны в Украине
Зинченко сообщил, что был в шоке от происходящего в Украине (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Украинский полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своих переживаниях из-за войны в родной стране.
Слова 25-летнего хавбека приводит BBC.
«Я просто плачу. Уже неделю, даже не считаю, но даже когда еду с тренировки, не важно куда, просто плачу от ничего.
Все в моей голове. Представьте себе место, где вы родились, росли. А там просто пустая земля", — сказал Зинченко.
Также Александр сообщил, что был в шоке, когда его жена показывала ему видео и фотографии того, что происходит в Украине.
Футболист подчеркнул, что самое худшее чувство — это переживание, что смерть может настигнуть кого-то из близких.
Ранее Зинченко обратился к российским футболистам, которые молчат о войне в Украине.
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