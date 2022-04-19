Зозуля и Лунин встретились с украинскими беженцами в Мадриде
Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Facebook)
Нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля и вратарь Реала Андрей Лунин встретились в Мадриде с украинскими беженцами.
Об этом сообщил Зозуля на своей странице в Facebook, опубликовав видео со встречи со своими соотечественниками.
Футболисты пообщались с детьми, раздавали автографы и фотографировались, а также сыграли товарищеский матч.
«За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину, Испания приняла более 25 тысяч украинских беженцев.
Вместе с Андреем Луниным приехали к семьям украинцев в Мадриде, которые вынужденно покинули свои дома.
Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который мы посетили, сейчас находится 80 деток. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими – сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина", - написал Зозуля.
Ранее сообщалось, что испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль, на правах аренды выступающий на родине за Эйбар, принял у себя дома украинских беженцев.
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