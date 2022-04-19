Зозуля и Лунин встретились с украинскими беженцами в Мадриде 19 апреля, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Facebook)

Нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля и вратарь Реала Андрей Лунин встретились в Мадриде с украинскими беженцами.

Об этом сообщил Зозуля на своей странице в Facebook, опубликовав видео со встречи со своими соотечественниками.

Футболисты пообщались с детьми, раздавали автографы и фотографировались, а также сыграли товарищеский матч.

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«За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину, Испания приняла более 25 тысяч украинских беженцев.

Вместе с Андреем Луниным приехали к семьям украинцев в Мадриде, которые вынужденно покинули свои дома.

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Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который мы посетили, сейчас находится 80 деток. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими – сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина", - написал Зозуля.

Ранее сообщалось, что испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль, на правах аренды выступающий на родине за Эйбар, принял у себя дома украинских беженцев.

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