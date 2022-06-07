«Он забрал наше будущее». Футболистка сборной России раскритиковала Путина за нападение на Украину 7 июня, 15:56 Цей матеріал також доступний українською Надежда Карпова — одна из немногих российских спортсменов, выступившая против войны (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Футболистка Эспаньола и сборной России по футболу Надежда Карпова раскритиковала российского диктатора Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

По словам Карповой, в России многие стали заложниками пропаганды, которая навязывает людям, что у них есть какая-то «уникальная миссия», а весь мир якобы настроен против них, сообщает BBC.

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«Путин забрал у нас все, забрал наше будущее. Это было сделано с нашего молчаливого согласия. Правительство не являлось свидетелем сильного сопротивления. Большинство людей просто закрывали глаза на несправедливость, думая, что это не их дело», – сказал Карпова.

Также Карпова рассказала о том, как после начала полномасштабной войны у нее складываются отношения с украинской одноклубницей Тамилой Химич.

«Когда я впервые встретилась с Тамилой Химич, она смотрела на меня с опаской. Как будто сомневалась, не «провоенная»ли я и не считаю ли я украинцев врагами. ‎

Я хотела плакать. Я думала о ее семье и друзьях, все ли у них в порядке. Это было такое ужасное чувство, понимая, что она может потерять близких. Я просто переполнена эмоциями. Я все еще не могу иногда поверить, что это реально, что происходит», — рассказала российская футболистка.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

Таким образом, в следующем сезоне российские клубы не будут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и Юношеской лиге УЕФА.

Перед этим ФИФА присудила поражение России от Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года.

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