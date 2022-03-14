Зинченко — о войне в Украине: Для молодежи вместо спортсменов кумирами стали ВСУ 14 марта, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал войну в Украине, которая длится 19-й день.

Футболист отметил Вооруженные силы Украины, заявив, что сейчас они стали кумирами молодежи, а не спортсмены, как это было до войны, сообщает Трибуна.

«Раньше у молодого поколения в основном были кумиры спортсмены, то сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что кумирами молодежи и в частности моими являются наши ВСУ, они настоящие герои.

Я хотел бы лично от себя и от всей национальной сборной Украины поблагодарить их в очередной раз за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прилично прикурить агрессору, потому что это очень важно для нас и я уверен, что победа будет за нами", - сказал Зинченко.

Ранее Александр Зинченко обратился к российским футболистам, которые молчат о войне в Украине.



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