Воевал возле Константиновки. Финалист Кубка Украины-1999 получил тяжелое ранение на фронте

Об этом пишет пресс-служба Ривненской областной ассоциации футбола.

Сообщается, что 50-летний мужчина присоединился к войску 19 апреля 2025 года. Николай держал оборону возле Константиновки. Выходя с позиции получил минно-взрывное ранение. Сейчас Закотюк находится в больнице.

«Впереди долговременная реабилитация. Семья нуждается в поддержке. Карта Николая Закотюка для помощи: 5168745140329399», — говорится в сообщении.

Фото: Ровенская областная ассоциация футбола

Отметим, Закатюк — воспитанник футбольной школы Карпат. 17 июня 1992 года дебютировал в Высшей лиге национального чемпионата, сыграв в составе львовского клуба против Эвиса. Также за Зелено-белых играл в финале Кубка Украины-1999 в матче против Динамо (0:3). До этого вызывался в ряды юношеских и молодежных сборных Украины.

Во время своей карьеры Николай также успел поиграть за ровенский Верес, полтавскую Ворсклу, тернопольскую Ниву и еще ряд украинских клубов.

