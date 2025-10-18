Воевал возле Константиновки. Финалист Кубка Украины-1999 получил тяжелое ранение на фронте
Николай Закотюк в финале Кубка Украины-1999 против Динамо Киев (Фото: Mykhailo Olijnuk/Facebook)
На войне против российских захватчиков пострадал бывший украинский футболист Николай Закотюк.
Об этом пишет пресс-служба Ривненской областной ассоциации футбола.
Сообщается, что 50-летний мужчина присоединился к войску 19 апреля 2025 года. Николай держал оборону возле Константиновки. Выходя с позиции получил минно-взрывное ранение. Сейчас Закотюк находится в больнице.
«Впереди долговременная реабилитация. Семья нуждается в поддержке. Карта Николая Закотюка для помощи: 5168745140329399», — говорится в сообщении.
Отметим, Закатюк — воспитанник футбольной школы Карпат. 17 июня 1992 года дебютировал в Высшей лиге национального чемпионата, сыграв в составе львовского клуба против Эвиса. Также за Зелено-белых играл в финале Кубка Украины-1999 в матче против Динамо (0:3). До этого вызывался в ряды юношеских и молодежных сборных Украины.
Во время своей карьеры Николай также успел поиграть за ровенский Верес, полтавскую Ворсклу, тернопольскую Ниву и еще ряд украинских клубов.
