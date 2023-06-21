Три условия: беременная невеста Неймара разрешила ему заниматься сексом с другими женщинами
Неймар со своей беременной возлюбленной (Фото:The Sun/thesun.co.uk)
Звезда сборной Бразилии Неймар и его любимая Бруна Бьянкарди согласовали соглашение, которое разрешает футболисту изменять ей.
Как сообщает Em Off, девушка ради сохранения отношений разрешила своему возлюбленному изменять ей с другими женщинами.
По информации источника, популярная модель назвала три условия, которые должен соблюдать Неймар, если решится заняться любовью с другой женщиной.
Форвард ПСЖ обязан «соблюдать осторожность» в отношениях, использовать средства контрацепции. Также ему запрещено пользоваться услугами «девушек по вызову».
Напомним, что Неймар и Бьянкарди познакомились на вечеринке в 2020 году. В апреле текущего года пара сообщила о том, что ждет рождения ребенка. Ожидается, что бразилец вскоре должен сделать предложение.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист получил космическое предложение из Саудовской Аравии.