Три условия: беременная невеста Неймара разрешила ему заниматься сексом с другими женщинами 21 июня, 23:30 Неймар со своей беременной возлюбленной (Фото:The Sun/thesun.co.uk)

Звезда сборной Бразилии Неймар и его любимая Бруна Бьянкарди согласовали соглашение, которое разрешает футболисту изменять ей.

Как сообщает Em Off, девушка ради сохранения отношений разрешила своему возлюбленному изменять ей с другими женщинами.

По информации источника, популярная модель назвала три условия, которые должен соблюдать Неймар, если решится заняться любовью с другой женщиной.

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Фото: Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди

Форвард ПСЖ обязан «соблюдать осторожность» в отношениях, использовать средства контрацепции. Также ему запрещено пользоваться услугами «девушек по вызову».

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Напомним, что Неймар и Бьянкарди познакомились на вечеринке в 2020 году. В апреле текущего года пара сообщила о том, что ждет рождения ребенка. Ожидается, что бразилец вскоре должен сделать предложение.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист получил космическое предложение из Саудовской Аравии.