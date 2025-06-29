«Я лучше некоторых». Голкипер немецкого Байера заявил, что заслуживает вызова в сборную Украины

18-летний вратарь леверкузенского Байера Александр Петренко поделился мыслями о том, почему не вызывается в юношескую сборную Украины.

По мнению футболиста, нехватка игровой практики на клубном уровне мешает ему проявить себя в национальной команде.

«Не хочу сейчас называть фамилии, но мне кажется, что я лучше некоторых вратарей, которых вызывают в юношескую сборную Украины. Однако я сейчас в таких условиях, что не могу показать это.

Если бы я был в какой-то команде, которую постоянно просматривают, или хотя бы дебютировал за Викторию Кельн в третьей Бундеслиге сейчас, то, возможно, был бы в сборной. Но так уж получилось.

Конечно, я очень хочу поехать в сборную, тренируюсь и делаю все возможное для этого. Но не всегда все происходит так, как хочешь. Жду, когда наступит мое время, и я снова получу вызов.

Впечатления [от сборной] всегда очень положительные. Каждый раз, когда еду в сборную Украины — чувствую себя, будто приехал домой. Но, к сожалению, меня уже давно не вызывали", — цитирует Петренко Украинский футбол.

Последний раз Петренко выступал за сборную Украины U-17 в мае прошлого года.

Летом 2022 года юный голкипер, который прошел через академии Динамо и Шахтера, оказался в структуре Байера. Вторую половину сезона 2024/25 Петренко провел в аренде в Виктории Кельн из третьей по силе лиги Германии. Украинец не выступал за первую команду Виктории.

