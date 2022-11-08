Вратарь Бенфики забил фантастический гол ударом от своей штрафной площади — видео

8 ноября, 15:47
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Мяч попал в перекладину, отлетел в спину вратарю Трофенсе и залетел в ворота (Фото:Скриншот видео)

Мяч попал в перекладину, отлетел в спину вратарю Трофенсе и залетел в ворота (Фото:Скриншот видео)

Вратарь второй команды лиссабонской Бенфики Самуэль Соареш забил фантастический гол в матче второго по силе дивизиона Португалии против Трофенсе.

В первом тайме хозяевам удалось выйти вперед благодаря голу Анже Мутсинзи на 32-й минуте поединка.

В середине же второй половины игры Соареш, получив мяч от партнера, увидел, что его коллега на противоположной половине поля далеко вышел из своих ворот.

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Самуэль, оценив ситуацию, сразу же нанес удар почти от своей штрафной площади. Мяч после этого попал в перекладину, отлетел в спину вратарю Трофенсе и залетел в ворота.

https://www.youtube.com/watch?v=2mtZJeBgX8k

На 82-й минуте вторая команда Бенфики забила второй гол и одержала победу в матче.

Сообщалось, что вратарь Михал Левандовский, выступающий за клуб третьего дивизиона Италии (Серия С) Мессину, отличился голом после удара почти от своей штрафной.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Португалия Видео Бенфика

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