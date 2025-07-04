«Не одна была». Вратарь рассказал о драках в клубе украинской Премьер-лиги

4 июля, 11:19
Богдан Когут (Фото: ФК Верес)

Бывший вратарь ровенского Вереса Богдан Когут рассказал о конфликтах в команде.

Когут вспомнил ментальные проблемы в коллективе, из-за чего команда дважды завершала чемпионат в зоне переходных матчей, сообщает Украинский футбол.

«Команда ментально не была готова играть под давлением, которое только нарастало. Состоялась определенная эволюционная история. Пригласили классных игроков, сделали условия, тренерам есть от кого строить свою игру, и Верес с запасом финишировал в серединке. Верес растет не только в плане результатов, а так же имиджево. Игроков калибра Харатина и Степанюка с их опытом привлечь — это очень круто», — сказал Когут.

Когут заявил, что атмосфера порой была такая напряженная, что доходило до драк.

«Разное бывало. Где-то „собачились“ между собой, собирались по душам поговорить. Причем не одна была драка. Могу пять с ходу назвать. Самое интересное, что после такой „заворушки“ следующую игру выигрывали. Коллектив у нас был классный. Каждый переживал друг за друга», — добавил Когут.

В прошлом сезоне Верес финишировал в УПЛ на 9-м месте.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига представила календарь нового чемпионата.

