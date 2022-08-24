В Германии вратарь забил феноменальный гол со штрафного со своей половины поля — видео

24 августа, 11:06
Вратарь забил с 70-ти метров (Фото:ФК Дуйсбург)

Вратарь забил с 70-ти метров (Фото:ФК Дуйсбург)

В матче 5-го тура третьей немецкой Бундеслиги между Меппеном и Дуйсбургом болельщики стали свидетелями невероятного гола.

На 65-й минуте на поле возникла обычная ситуация — игрок Меппена сфолил во время атаки своей команды, за что Дуйсбург получил право на штрафной удар на своей половине поля.

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Поскольку нарушение правил было почти у штрафной, то стандарт взялся выполнять голкипер Дуйсбурга Венсан Мюллер.

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Вратарь направил мяч в сторону ворот соперника и удар получился таким искусным, что кожаный перелетел голкипера Меппена и залетел в сетку.

В итоге этот гол помог Дуйсбургу победить со счетом 3:0.

Ранее вратарь Квинз Парк Рейнджерс Сени Дьенг на последних секундах забил красивый гол и спас свою команду от поражения в матче 3-го тура Чемпионшипа против Сандерленда.

Перед этим вратарь Лиллестрема Мадс Кристиансен голом на последних минутах спас свою команду от поражения в матче 17-го тура чемпионата Норвегии против Тромсе.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Германия Футбольные курьезы

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