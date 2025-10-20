Жертва фейковых агентов. Футболиста из Сенегала похитили и убили в Гане

Об этом пишет RMC Sport со ссылкой на Министерство иностранных дел Сенегала.

Сообщается, что футболист отправился в Гану, надеясь попасть на просмотр в марокканские клубы, однако стал жертвой мошеннической схемы.

Реклама

Туре, перспективный вратарь академии Esprit Foot в Дакаре, получил якобы предложение пройти просмотр в Марокко. На самом деле его выманили аферисты, которые действовали под прикрытием футбольных агентов.

В Гане футболиста похитили вооруженные лица, которые требовали выкуп у семьи, а затем убили его. В Сенегале открыто следствие для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Министерство спорта Сенегала призвало клубы, академии, тренеров и родителей быть максимально осторожными в отношении непроверенных предложений о зарубежных просмотрах или трансферах. Ведомство также посоветовало игрокам пользоваться только официальными каналами для поиска возможностей за рубежом.

Мы писали, что футболист Шахтера, который не хочет возвращаться в Украину, забил шикарный гол в Бразилии.