Украинский вратарь перешел в испанский Вильярреал, подписав контракт на пять лет
Кинарейкин (справа) продолжит карьеру в Испании (Фото: ФК Вильярреал)
Испанский Вильярреал объявил о трансфере 21-летнего голкипера львовских Карпат Якова Кинарейкина.
Футболист подписал контракт на пять лет, сообщает официальный сайт Вильярреала.
В клубе добавили, что сезон 2025/26 Кинарейкин проведет в составе Вильярреала В, который выступает в третьем по силе дивизионе страны. Команду возглавляет бывший футболист сборной Испании Давид Альбельда.
Основная команда Вильярреала по итогам прошлого сезона вышла в Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте в чемпионате Испании.
Кинарейкин начинал профессиональную карьеру в составе Днепра-1, летом прошлого года перешел в Карпаты. В сезоне 2024/2025 Яков провел в составе львовян 13 матчей, пять из которых отыграл на ноль.
В активе Кинарейкина два поединка за молодежную сборную Украины по футболу.
Мы писали, что Реал установил трансферную стоимость Лунина, которого не устраивает ситуация в клубе.