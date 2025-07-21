Украинский вратарь перешел в испанский Вильярреал, подписав контракт на пять лет

21 июля
Кинарейкин (справа) продолжит карьеру в Испании (Фото: ФК Вильярреал)

Испанский Вильярреал объявил о трансфере 21-летнего голкипера львовских Карпат Якова Кинарейкина.

Футболист подписал контракт на пять лет, сообщает официальный сайт Вильярреала.

В клубе добавили, что сезон 2025/26 Кинарейкин проведет в составе Вильярреала В, который выступает в третьем по силе дивизионе страны. Команду возглавляет бывший футболист сборной Испании Давид Альбельда.

Основная команда Вильярреала по итогам прошлого сезона вышла в Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте в чемпионате Испании.

Кинарейкин начинал профессиональную карьеру в составе Днепра-1, летом прошлого года перешел в Карпаты. В сезоне 2024/2025 Яков провел в составе львовян 13 матчей, пять из которых отыграл на ноль.

В активе Кинарейкина два поединка за молодежную сборную Украины по футболу.

