Вратарь английского клуба на последних секундах забил красивый гол и спас свою команду от поражения — видео 15 августа, 13:18 Голкипер забил головой (Фото:КПР via Instagram)

Голкипер Куинз Парк Рейнджерс Сени Дьенг стал героем матча 3-го тура Чемпионшипа против Сандерленда.

Сандерленд уверенно вел в счете 2:0, но за три минуты до конца основного времени КПР удалось отквитать один гол и восстановить интригу в матче.

Уже в компенсированное арбитром время КПР заработал угловой, а голкипер Дьенг покинул свои ворота и подключился к атаке и, как оказалось, не зря.

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Вратарь сыграл в штрафной соперника как настоящий форвард и головой замкнул навес с фланга, отправив мяч под дальнюю штангу.

В итоге матч завершился вничью 2:2.

Ранее сообщалось, что вратарь Лиллестрема Мадс Кристиансен голом на последних минутах спас свою команду от поражения в матче 17-го тура чемпионата Норвегии против Тромсе.

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