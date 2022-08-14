Вратарь итальянского гранда в дебютном матче получил красную карточку на 6-й минуте — видео
Луиш Машимиану надолго запомнит дебют за Лацио (Фото:Луиш Машимиану via Instagram)
Вратарь римского Лацио Луиш Машимиану неудачно дебютировал за итальянский клуб.
Машимиану дебютировал за Лацио в матче первого тура чемпионата Италии против Болоньи, однако провел на поле всего шесть минут.
Уже на старте матча голкипер допустил грубую ошибку, когда неудачно сыграл на перехвате и забрал мяч за пределами штрафной.
Арбитр показал нарушителю красную карточку и Лацио остался в меньшинстве, после чего пропустил гол.
Впрочем, во втором тайме удаление уже заработал игрок Болоньи, а Лацио в итоге одержал волевую победу со счетом 2:1.
Машимиану перешел в Лацио из испанской Гранады в июле этого года за 10 млн евро.
Ранее сообщалось, что украинский футболист Даниил Игнатенко заработал удаление спустя девять минут после дебюта за Бордо в чемпионате Франции.
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