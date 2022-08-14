Вратарь итальянского гранда в дебютном матче получил красную карточку на 6-й минуте — видео 14 августа, 21:47 Луиш Машимиану надолго запомнит дебют за Лацио (Фото:Луиш Машимиану via Instagram)

Вратарь римского Лацио Луиш Машимиану неудачно дебютировал за итальянский клуб.

Машимиану дебютировал за Лацио в матче первого тура чемпионата Италии против Болоньи, однако провел на поле всего шесть минут.

Уже на старте матча голкипер допустил грубую ошибку, когда неудачно сыграл на перехвате и забрал мяч за пределами штрафной.

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Арбитр показал нарушителю красную карточку и Лацио остался в меньшинстве, после чего пропустил гол.

Впрочем, во втором тайме удаление уже заработал игрок Болоньи, а Лацио в итоге одержал волевую победу со счетом 2:1.

Luis Maximiano 6 minuta tokom svoje debitantske utakmice kao golman lacia dobija crveni karton 😂 pic.twitter.com/XtrEe3kKRV — Stefan Markovic (@stefanson69) August 14, 2022

Машимиану перешел в Лацио из испанской Гранады в июле этого года за 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Даниил Игнатенко заработал удаление спустя девять минут после дебюта за Бордо в чемпионате Франции.

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