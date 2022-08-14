Вратарь итальянского гранда в дебютном матче получил красную карточку на 6-й минуте — видео

14 августа, 21:47
Луиш Машимиану надолго запомнит дебют за Лацио (Фото:Луиш Машимиану via Instagram)

Луиш Машимиану надолго запомнит дебют за Лацио (Фото:Луиш Машимиану via Instagram)

Вратарь римского Лацио Луиш Машимиану неудачно дебютировал за итальянский клуб.

Машимиану дебютировал за Лацио в матче первого тура чемпионата Италии против Болоньи, однако провел на поле всего шесть минут.

Уже на старте матча голкипер допустил грубую ошибку, когда неудачно сыграл на перехвате и забрал мяч за пределами штрафной.

Видео дня

Читайте также:
В Норвегии вратарь голом на последних минутах спас свою команду от поражения — видео

Арбитр показал нарушителю красную карточку и Лацио остался в меньшинстве, после чего пропустил гол.

Впрочем, во втором тайме удаление уже заработал игрок Болоньи, а Лацио в итоге одержал волевую победу со счетом 2:1.

Машимиану перешел в Лацио из испанской Гранады в июле этого года за 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Даниил Игнатенко заработал удаление спустя девять минут после дебюта за Бордо в чемпионате Франции.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Серия А Лацио Чемпионат Италии

Эксклюзивы НВ

Нардеп Роман Костенко сейчас находится на юге Украины (Фото:Роман Костенко | Facebook)
«Наезд Офиса президента на генерала» /
Критика Марченко может быть подготовкой для смены Залужного — интервью с Костенко
14 августа, 21:10
Политика
В тренде осенью будут несколько видов классических принтов (Фото:instagram.com — leoniehanne/clairerose/chiaraferragni)
Оттенки, принты и фасоны /
5 трендов, ставших хитами масс-маркета
14 августа, 19:55
Красота и мода
ИИ может изменить фундаментальные правила науки и по-другому трактовать уже известные нам законы физики (Фото:geralt / pixabay)
Это революция? /
Искусственный интеллект открыл собственные законы физики, удивив ученых
14 августа, 09:02
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X