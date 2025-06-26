Украинский вратарь перешел в иностранный клуб, который сыграет в Лиге конференций

Украинский футболист перешел в зарубежный клуб из черкасского ЛНЗ.

После получения рабочей визы Кучеренко подпишет с Данди Юнайтед контракт на два года.

Данди в сезоне 2024/25 занял четвертое место в чемпионате Шотландии, пробившись во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Кучеренко выступал за ЛНЗ с января 2024 года. В прошлом сезоне провел 28 матчей в чемпионате Украины, пропустил 35 голов и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее Евгений уже выступал за рубежом за грузинскую Дилу, казахстанский Аксу и португальскую Лейрию. В Украине представлял Колос и Подолье. Воспитывался в академиях киевского Арсенала и донецкого Шахтера.

Реклама

Мы писали, что новый тренер Шахтера Туран назвал четыре турнира, которые хочет выиграть.