Украинский вратарь перешел в иностранный клуб, который сыграет в Лиге конференций

26 июня, 09:40
Евгений Кучеренко (Фото: instagram.com/dundeeunitedfc)

Шотландский Данди Юнайтед объявил о подписании 25-летнего голкипера Евгения Кучеренко.

Украинский футболист перешел в зарубежный клуб из черкасского ЛНЗ.

После получения рабочей визы Кучеренко подпишет с Данди Юнайтед контракт на два года.

Данди в сезоне 2024/25 занял четвертое место в чемпионате Шотландии, пробившись во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Кучеренко выступал за ЛНЗ с января 2024 года. В прошлом сезоне провел 28 матчей в чемпионате Украины, пропустил 35 голов и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее Евгений уже выступал за рубежом за грузинскую Дилу, казахстанский Аксу и португальскую Лейрию. В Украине представлял Колос и Подолье. Воспитывался в академиях киевского Арсенала и донецкого Шахтера.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Трансферы Футбол ЛНЗ Лига конференций

