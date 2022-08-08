В Норвегии вратарь голом на последних минутах спас свою команду от поражения — видео 8 августа, 16:03 Мадс Кристиансен забил на 94-й минуте (Фото:ФК Лиллестрем)

Вратарь Лиллестрема Мадс Кристиансен стал героем своей команды в матче 17-го тура чемпионата Норвегии против Тромсе.

Лиллестрем идет на втором месте в чемпионате Норвегии, но чуть сенсационно не уступил одному из аутсайдеров – Тромсе.

Тромсе забил гол на 36-й минуте и лидировал почти до финального свистка, но пропустил на 94-й минуте и упустил победу.

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В конце матча Лиллестрем заработал угловой, а голкипер Мадс Кристиансен покинул свои ворота и побежал в штрафную соперника, чтобы помочь одноклубникам.

Во время розыгрыша стандарта голкипер сыграл как настоящий форвард — освободился от опеки защитников, принял пас от партнера и пробил мимо вратаря, сделав счет 1:1.

Ранее сообщалось, что у Марокко голкипер мощным ударом забил гол в свои ворота.

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