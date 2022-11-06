В Италии голкипер Левандовский забил гол со штрафного от своих ворот — видео 6 ноября, 19:36 Михал Левандовский почувствовал себя в роли форварда (Фото:ФК Мессина)

Вратарь Михал Левандовский, выступающий за клуб третьего дивизиона Италии (Серия С) Мессину, отличился голом после удара почти от своей штрафной.

Об этом сообщает La Casa di C



На 33-й минуте матча против Нуовы Монтерози Мессина заработала право на штрафной на своей половине поля.

Поскольку нарушение было вблизи штрафной площадки, то стандарт взялся выполнять вратарь.

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Однофамилец звездного форварда Барселоны Роберта Левандовского нанес удар с примерно 80-ти метров и мяч, пролетев все поле, ударился о газон и перелетел вратаря соперника, оказавшись в сетке.

В итоге гол помог Мессини победить со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что голкипер Дуйсбурга Венсан Мюллер забил феноменальный гол со штрафного со своей половины поля.