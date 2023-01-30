«Не видел их четыре года». Экс-вратарь Шахтера рассказал о жизни родителей в оккупации 30 января, 14:01 Никита Шевченко после победы Украины планирует посетить Горловку (Фото:Никита Шевченко via Instagram)

Воспитанник донецкого Шахтера, а теперь голкипер Александрии Никита Шевченко рассказал, что его родители проживают на оккупированной россиянами территории.

Шевченко рассказал, что его родители сейчас живут в Горловке, которая оккупирована с 2014 года, и вынуждены были там остаться, поскольку ухаживают за бабушкой, сообщает Украинский футбол.

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«Война. Очень тяжело, люди выживают. Я не видел маму с отцом уже четыре года, разве что по видеосвязи.

Там проблемы с водой, мой папа ходит на рудник. Со светом вроде бы все нормально.

Также футболист рассказал о своих планах после победы Украины в войне.

«Надеюсь, что война завершится как можно скорее и нашей победой. Первое, что я сделаю после ее завершения, поеду в Горловку к родственникам», — добавил Шевченко.

Ранее отец футболиста Динамо Александра Караваева рассказал о своей жизни в Херсоне во время оккупации.