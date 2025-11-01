В Индии голкипер спас свою команду от поражения, забив невероятный мяч ударом от своих ворот — видео
Самик Митра стал героем своей команды (Фото: Новости18)
В матче Суперкубка Индии между командами Демпо и Ченнаи болельщики стали свидетелями фантастического гола.
Демпо открыл счет на 25-й минуте, однако гости очень быстро восстановили паритет. На 29-й минуте вратарь Ченнаи Самик Митра выбил мяч от своих ворот далеко вперед, пытаясь начать атаку, но неожиданно забил гол.
Мяч после его удара перелетел через все поле, ударился о газон и перепрыгнул голкипера Демпо, оказавшись в сетке.
В итоге матч завершился вничью 1:1.
Следует отметить, Суперкубок Индии проходит в несколько этапов. Ченнаи завершил групповой раунд на последнем месте и выбыл из борьбы за трофей.
Ранее в УПЛ вратарь отметился автоголом, после того, как футболист соперника пробил с центра поля вместо розыгрыша.