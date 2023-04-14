«Не мог дышать». Голкиперу Ювентуса, который поддерживает Украину, стало плохо во время матча Лиги Европы — видео
Щенсный попросил замену в первом тайме (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
Вратарь туринского Ювентуса Войцех Щенсный не смог доиграть четвертьфинальный матч Лиги Европы против Спортинга (1:0).
В конце первого тайма польский голкипер почувствовал боль в груди и попросил замену.
Щенсный самостоятельно покинул пределы поля, а вместо него вышел голкипер Маттия Перин.
Вратарь прошел медобследование, которое не выявило у него никаких проблем со здоровьем.
«Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы провели медобследование, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет», — сказал после матча голкипер.
Ранее Войцех Щенсный после победного матча сборной Польши на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом «Слава Украине!».