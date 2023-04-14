«Не мог дышать». Голкиперу Ювентуса, который поддерживает Украину, стало плохо во время матча Лиги Европы — видео

14 апреля, 10:17
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Щенсный попросил замену в первом тайме (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Щенсный попросил замену в первом тайме (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Вратарь туринского Ювентуса Войцех Щенсный не смог доиграть четвертьфинальный матч Лиги Европы против Спортинга (1:0).

В конце первого тайма польский голкипер почувствовал боль в груди и попросил замену.

Щенсный самостоятельно покинул пределы поля, а вместо него вышел голкипер Маттия Перин.

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Вратарь прошел медобследование, которое не выявило у него никаких проблем со здоровьем.

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«Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы провели медобследование, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет», — сказал после матча голкипер.

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Ранее Войцех Щенсный после победного матча сборной Польши на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом «Слава Украине!».

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Ювентус Спортинг Лиссабон

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