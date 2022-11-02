Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

2 ноября, 23:53
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Шахтер весной будет выступать в Лиге Европы (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Шахтер весной будет выступать в Лиге Европы (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

По итогам группового раунда Лиги чемпионов определились все 16 участников 1/8 финала турнира.

Представителей Украины в плей-офф не будет. Донецкий Шахтер до последнего тура претендовал на попадание в число 16 сильнейших команд турнира, однако потерпел разгромное поражение от немецкого РБ Лейпциг и уступил ему место в 1/8 финала. «Горняки» вылетели в Лигу Европы.

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В плей-офф же Лиги чемпионов сыграют: Наполи, Порту, Бавария, Тоттенхэм, Челси, Реал, Манчестер Сити, Бенфика, Ливерпуль, Брюгге, Интер, Айнтрахт, Милан, РБ Лейпциг, Боруссия (Дортмунд) и ПСЖ.

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Первые восемь команд финишировали во главе своих квартетов, поэтому они будут сеянными при жеребьевке. В 1/8 финала между собой не могут сыграть представители одной страны и команды, выступавшие в одной группе.

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится 14 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Ранее главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал разгромное поражение в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов с немецким РБ Лейпциг.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Челси ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Бавария (Мюнхен) ФК Шахтер ФК Милан ФК Наполи ФК Интер Тоттенхэм ФК Брюгге Боруссия Дортмунд Бенфика

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