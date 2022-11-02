Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов 2 ноября, 23:53 Шахтер весной будет выступать в Лиге Европы (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

По итогам группового раунда Лиги чемпионов определились все 16 участников 1/8 финала турнира.

Представителей Украины в плей-офф не будет. Донецкий Шахтер до последнего тура претендовал на попадание в число 16 сильнейших команд турнира, однако потерпел разгромное поражение от немецкого РБ Лейпциг и уступил ему место в 1/8 финала. «Горняки» вылетели в Лигу Европы.

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В плей-офф же Лиги чемпионов сыграют: Наполи, Порту, Бавария, Тоттенхэм, Челси, Реал, Манчестер Сити, Бенфика, Ливерпуль, Брюгге, Интер, Айнтрахт, Милан, РБ Лейпциг, Боруссия (Дортмунд) и ПСЖ.

Первые восемь команд финишировали во главе своих квартетов, поэтому они будут сеянными при жеребьевке. В 1/8 финала между собой не могут сыграть представители одной страны и команды, выступавшие в одной группе.

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится 14 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Ранее главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал разгромное поражение в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов с немецким РБ Лейпциг.