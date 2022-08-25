Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 25 августа, 00:36 Эпизод с матча Динамо Загреб — Буде-Глимт (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Определились последние три участника группового раунда Лиги чемпионов — ими стали загребское Динамо, Рейнджерс из Глазго и Копенгаген.



Хорватский клуб на пути к основному раунду турнира прошел норвежский Буде-Глимт. Рейнджерс оказался сильнее нидерландского ПСВ. Копенгаген же выкинул из Лиги чемпионов турецкий Трабзонспор.

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Результаты матчей:

Динамо Загреб — Буде-Глимт 4:1 (первый матч 0:1)

Голы: Оршич, 4, Петкович, 35, Дрмич, 117, Бочкай, 120 — Гронбек, 70

ПСВ — Рейнджерс 0:1 (2:2)

Гол: Чолак, 60

Трабзонспор — Копенгаген 0:0 (1:2)

Таким образом, состав корзин перед жеребьевкой группового этапа турнира имеет следующий вид:

корзина 1 — Реал, Айнтрахт, Манчестер Сити, Милан, Бавария, Пари Сен-Жермен, Порту, Аякс;

корзина 2 — Челси, Барселона, Ювентус, Атлетико, Севилья, РБ Лейпциг, Тоттенхэм, Ливерпуль;

корзина 3 — Байер, Боруссия Д, Зальцбург, Шахтер, Интер, Наполи, Бенфика, Спортинг;

корзина 4 — Марсель, Брюгге, Селтик, Виктория, Динамо Загреб, Маккаби Хайфа, Копенгаген, Рейнджерс

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25 августа.

Накануне киевское Динамо потерпело разгромное поражение от Бенфики и вылетело в Лигу Европы.

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