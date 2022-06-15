Андрей Шевченко про знакомых россиян: «Из тех, кого я знаю, все против войны» 15 июня, 23:35 Цей матеріал також доступний українською Шевченко заявил, что пытается сконцентрироваться на помощи Украине (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Бывший наставник сборной Украины и легенда футбола Андрей Шевченко рассказал об отношении знакомых ему россиян к войне, которую РФ ведет против Украины.



В интервью inews он заявил, что читал о том, как бывший владелец Челси и путинский олигарх Роман Абрамович, который покупал его в лондонский клуб, помогал в переговорах Украины с Россией.

Видео дня

«Но в эти месяцы я очень занят и пытаюсь сконцентрироваться на помощи своей стране. Все россияне, которых я знаю — не хочу говорить, кто — против войны, потому что в ней нет никакого смысла», — отметил Шевченко.

Комментируя заблуждения тех, кто считает зверства россиян в Буче фейком, легенда футбола указал на то, что лучший ответ, который он может дать — просто ехать в Украину, где каждый может увидеть все своими глазами, как это сделал он сам.

«Я не хочу никому отвечать. Но это мое мнение: если ты во что-то не веришь и у тебя есть шанс, езжай туда. Используй свой мозг. Не торопись. Поговори с людьми, увидишь все сам, если не веришь. Вы сами найдете правду», — резюмировал Шевченко.

Ранее Шевченко совместно с украинским медиахолдингом запустили проект с призывом бойкотировать российских спортсменов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.