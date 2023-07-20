ВСУ ликвидировали на фронте российского футболиста
Оккупанта ликвидировали в Донецкой области (Фото:Павловский спорт)
Украинские военные ликвидировали на войне российского футболиста Станислава Дорошенко.
Об этом сообщает Telegram-канал Павловский спорт.
Футболист был ликвидирован 18 июля в Донецкой области. Оккупанту было 34 года.
Он был мобилизован осенью 2022 года, а до этого более десяти лет выступал в первенстве Павловского района по футболу. Партнеры по команде и болельщики называли его «Кабан».
Ранее украинские воины ликвидировали на войне российского футбольного арбитра Даниила Шеметова.