ВСУ ликвидировали на фронте российского футболиста

20 июля, 17:32
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Оккупанта ликвидировали в Донецкой области (Фото:Павловский спорт)

Оккупанта ликвидировали в Донецкой области (Фото:Павловский спорт)

Украинские военные ликвидировали на войне российского футболиста Станислава Дорошенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Павловский спорт.

Футболист был ликвидирован 18 июля в Донецкой области. Оккупанту было 34 года.

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Он был мобилизован осенью 2022 года, а до этого более десяти лет выступал в первенстве Павловского района по футболу. Партнеры по команде и болельщики называли его «Кабан».

Видео дня

Ранее украинские воины ликвидировали на войне российского футбольного арбитра Даниила Шеметова.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Донбасс Футбол Донецкая область Война в Украине

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