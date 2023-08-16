ВСУ под Бахмутом уничтожили роту российских футбольных ультрас 16 августа, 10:32 Батальон российских футбольных ультрас (Фото:СМИ)

Пресс-офицер третьей ОШБр Александр Бородин рассказал о деталях контратаки россиян на бахмутском направлении.

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В эфире телемарафона Єдині новини Бородин сообщил, что украинские военные уничтожили три танка Т-90М, а также разгромили роту пехоты российских футбольных ультрас.

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«Контратака российских военных была довольно сильной, но мы ее отбили, более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в большинстве они пехотой пытаются штурмовать. Уничтожили роту пехоты, причем это был такой „фанатский спецназ“ — Эспаньол — это фанаты ЦСКА», — сказал Бородин.

Ранее сообщалось, что футбольный арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза Константин Попов был убит в Украине.