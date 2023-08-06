11 голов на двоих. В матче украинского чемпионата команды устроили голевую феерию — видео

6 августа, 18:53
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Звягель разгромил Ниву 7:4 (Фото:ФК Звягель)

Звягель разгромил Ниву 7:4 (Фото:ФК Звягель)

Винницкая Нива и Звягель из Житомирской области завершили матч первого тура Второй лиги с хоккейным счетом.

Уже до 28 минуты Звягель забил в ворота Нивы четыре гола. В конце первого тайма винничане отквитали один мяч.

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На старте второго тайма в воротах гостей побывал пятый гол. После этого Нива отличилась дважды и сделала счет 3:5, на что Звягель ответил еще двумя голами в ворота винницкого клуба — 3:7.

Видео дня

В конце матча Нива забила четвертый гол, что стало малым утешением для хозяев, которые начали сезон с поражения 4:7.

Полное видео матча

https://www.youtube.com/watch?v=KG4m6xXJrxw&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Ранее сообщалось, что футболист второлиговой Скалы 1911 Максим Аверьянов отметился феноменальным голом со своей половины поля в матч против Кудривки.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Вторая лига

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