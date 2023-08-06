11 голов на двоих. В матче украинского чемпионата команды устроили голевую феерию — видео 6 августа, 18:53 Звягель разгромил Ниву 7:4 (Фото:ФК Звягель)

Винницкая Нива и Звягель из Житомирской области завершили матч первого тура Второй лиги с хоккейным счетом.

Уже до 28 минуты Звягель забил в ворота Нивы четыре гола. В конце первого тайма винничане отквитали один мяч.

На старте второго тайма в воротах гостей побывал пятый гол. После этого Нива отличилась дважды и сделала счет 3:5, на что Звягель ответил еще двумя голами в ворота винницкого клуба — 3:7.

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В конце матча Нива забила четвертый гол, что стало малым утешением для хозяев, которые начали сезон с поражения 4:7.

Полное видео матча

Ранее сообщалось, что футболист второлиговой Скалы 1911 Максим Аверьянов отметился феноменальным голом со своей половины поля в матч против Кудривки.

