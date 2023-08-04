Динамо в огненном матче одолело новичка УПЛ и вышло в лидеры чемпионата — видео
Оболонь 2:4 Динамо (Фото:ФК Динамо)
Во втором туре украинской Премьер-лиги киевское Динамо победило Оболонь (2:4).
Уже в начале встречи арбитр не засчитал гол хозяев, увидев в эпизоде положение вне игры. Потрясением Оболони воспользовался Ванат, который на 20-й минуте вывел Динамо вперед. Позже Ярмоленко с пенальти удвоил преимущество киевлян, забив свой 100-й гол в УПЛ.
Однако в конце первого тайма Черненко неожиданным прямым ударом со штрафного сокращает отставание в счете — 1:2. Но в компенсированное арбитром время Буяльский замкнул прострел Дубинчака и отправил Оболонь в раздевалку с опущенными головами — 1:3.
В начале второй половины встречи Даниил Карась после стандарта снова минимализирует преимущество Динамо. Однако Ярмоленко, после удаления игрока Оболони, реализовал второй пенальти на 76-й минуте и поставил точку в матче — 2:4.
Оболонь — Динамо 2:4
Голы: Черненко, 44, Карась, 50 — Ванат, 20, Ярмоленко 31, 76 (пен), Буяльский 45+5.
Удаление: Груша, 73 (вторая желтая).
Турнирная таблица УПЛ
Отметим, что в первом туре киевляне обыграли закарпатский Минай (4:1).