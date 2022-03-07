ФИФА приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине
Игроки должны зарегистрироваться в новом клубе до 7 апреля (Фото:ФИФА)
Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с военным вторжением России в Украину приняла решение по контрактам иностранных футболистов, выступающих в украинских клубах.
Согласно решению, контракты иностранных футболистов и тренеров будут приостановлены до 30 июня 2022 года без каких-либо обязательств с обеих сторон, сообщает официальный сайт ФИФА.
Таким образом, любой легионер из Украины может беспрепятственно перейти в другую команду. Зарегистрироваться в новом клубе игроки должны до 7 апреля включительно.
На таких же условиях ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам покинуть российские клубы.
Ранее польский легионер Динамо Томаш Кендзера выразил восхищение тем, как украинцы борются за свободу и демократические ценности.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.