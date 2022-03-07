ФИФА приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине

7 марта, 22:49
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Игроки должны зарегистрироваться в новом клубе до 7 апреля (Фото:ФИФА)

Игроки должны зарегистрироваться в новом клубе до 7 апреля (Фото:ФИФА)

Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с военным вторжением России в Украину приняла решение по контрактам иностранных футболистов, выступающих в украинских клубах.

Согласно решению, контракты иностранных футболистов и тренеров будут приостановлены до 30 июня 2022 года без каких-либо обязательств с обеих сторон, сообщает официальный сайт ФИФА.

Таким образом, любой легионер из Украины может беспрепятственно перейти в другую команду. Зарегистрироваться в новом клубе игроки должны до 7 апреля включительно.

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На таких же условиях ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам покинуть российские клубы.

Ранее польский легионер Динамо Томаш Кендзера выразил восхищение тем, как украинцы борются за свободу и демократические ценности.

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Теги:   Футбол ФИФА Премьер-лига Украины

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