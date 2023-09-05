Не отпустили в АПЛ. Жирона планирует получить огромные деньги за Цыганкова — СМИ 5 сентября, 10:19 Виктор Цыганков (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Английский Вулверхэмптон летом интересовался полузащитником сборной Украины и Жироны Виктором Цыганковым.

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, представителям клуба понравилась быстрая адаптация украинца в Испании, хорошее знание английского языка, игра на нескольких позициях и успешные выступления за сборную Украины.

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Однако Жирона не готова отпускать 25-летнего футболиста. Отмечается, что трансфер не состоится раньше следующего лета. Каталонцы хотят получить за Цыганкова не менее 30−40 миллионов евро.

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В прошлом сезоне в Ла Лиге Цыганков сыграл 19 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач. В этой кампании на счету украинца один ассист в четырех матчах чемпионата Испании.

Напомним, что в Жирону также перешел украинский нападающий Артем Довбик, который уже успел отметиться дебютным голом.

Ранее сообщалось, что Ребров вызвал Цыганкова в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024.