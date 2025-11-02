Худшая команда английской Премьер-лиги уволила тренера после ужасного старта сезона

2 ноября, 16:39
Поделиться:
Перейра покинул Вулвз (Фото: REUTERS/David Klein)

Перейра покинул Вулвз (Фото: REUTERS/David Klein)

Английский Вулверхэмптон объявил об увольнении португальца Витора Перейры с поста главного тренера команды.

Решение было принято после неудачного старта сезона: ни одной победы в десяти матчах чемпионата Англии, сообщает пресс-служба Вулвз.

Читайте также:
Цель — выход на ЧМ-2026. Сборную Швеции по футболу возглавил бывший тренер Челси

Вместе с Перейрой клуб покинули восемь его ассистентов. Наставники молодежных команд Джеймс Коллинз и Ричард Уокер будут проводить тренировки, пока клуб завершает назначение нового главного тренера первой команды.

Реклама

«К сожалению, начало этого сезона стало разочарованием, и, несмотря на наше сильное желание дать главному тренеру время и матчи для улучшения игры, мы достигли точки, когда должны что-то менять», — отметил председатель правления Вулверхэмптона Джефф Ши.

Перейра возглавил Вулвз в конце прошлого года и спас клуб от вылета из АПЛ. Впрочем, в нынешнем сезоне «волки» набрали лишь два очка в десяти поединках и замыкают таблицу. Команда также вылетела из Кубка лиги.

Нижняя половина таблицы АПЛ (Фото: Flashscore.ua)
Нижняя половина таблицы АПЛ / Фото: Flashscore.ua

Ранее сообщалось, что клуб Малиновского уволил легендарного чемпиона мира с должности главного тренера.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Английская Премьер-лига Футбол Вулверхємптон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies