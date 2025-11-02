Худшая команда английской Премьер-лиги уволила тренера после ужасного старта сезона

Решение было принято после неудачного старта сезона: ни одной победы в десяти матчах чемпионата Англии, сообщает пресс-служба Вулвз.

Вместе с Перейрой клуб покинули восемь его ассистентов. Наставники молодежных команд Джеймс Коллинз и Ричард Уокер будут проводить тренировки, пока клуб завершает назначение нового главного тренера первой команды.

«К сожалению, начало этого сезона стало разочарованием, и, несмотря на наше сильное желание дать главному тренеру время и матчи для улучшения игры, мы достигли точки, когда должны что-то менять», — отметил председатель правления Вулверхэмптона Джефф Ши.

Перейра возглавил Вулвз в конце прошлого года и спас клуб от вылета из АПЛ. Впрочем, в нынешнем сезоне «волки» набрали лишь два очка в десяти поединках и замыкают таблицу. Команда также вылетела из Кубка лиги.

Нижняя половина таблицы АПЛ / Фото: Flashscore.ua

Ранее сообщалось, что клуб Малиновского уволил легендарного чемпиона мира с должности главного тренера.