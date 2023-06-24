Брат легенды Динамо Киев верит, что с России скоро снимут футбольные санкции 24 июня, 09:52 Вячеслав Чанов (Фото:sportbox.ru)

Бывший вратарь донецкого Шахтера Вячеслав Чанов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.



«Я с удовольствием верю в возвращение российского футбола на международный уровень. Считаю, что это будет правильное решение. Были санкции, но российские тренеры продолжали учиться и получать лицензии от УЕФА — ничего не прекращалось. Видимо, политика вмешивается, а на УЕФА было давление. Чем быстрее произойдет возвращение, тем лучше. Футболисты хотят показать себя на международной арене, чтобы их оценили не только по играм в чемпионате», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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Напомним, что Вячеслав Чанов — родной брат легендарного вратаря киевского Динамо Виктора Чанова. Начинал свою карьеру в донецком Шахтере, с которым стал вице-чемпионом СССР в 1975 году. Многие годы живет и работает в России.

Ранее мы писали, что бывший тренер донецкого Шахтера получил предложение от клуба Саудовской Аравии.

