Вам тут не рады. Футболиста сборной России не пустили на самолет в Чехию 6 августа, 09:58 Вячеслав Караваев (Фото:instagram.com/karavaj39)

Защитник Зенита Вячеслав Караваев не смог сразу попасть в европейскую страну.

Игрок национальной команды России признался, что столкнулся с проблемами во время своего отправления в Чехию.

Караваев приобрел билет на рейс из Стамбула в Прагу, однако пройти в самолет не сумел. Ему сообщили, что чешский город не принимает граждан с российским паспортом.

Видео дня

28-летнему футболисту пришлось добираться до Праги через Австрию и на автомобиле.

«Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами.

Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине", — рассказал Караваев в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что Чехия депортировала российскую теннисистку.