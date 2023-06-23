Популярный футбольный комментатор остался без квартиры после взрыва в жилом доме Киева — фото 23 июня, 10:02 Роберто Моралес (Фото:facebook.com/romoralesmunoz)

Известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес потерял квартиру в результате взрыва в Киеве в ночь со среды на четверг.



Моралес опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что лишился квартиры.

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«Малышка, 33. Мой дом, квартиры уже нет», — написал Роберто.

Отметим, взрыв в жилой многоэтажке в Днепровском районе Киева произошел в результате утечки газа.

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По информации Tatotake, семья Моралеса жива. Двое из трех членов семьи пострадали, однако повреждения не очень сильные. Ранение получил домашний любимец — кот Лео.

Напомним, что Моралес весной вернулся в ряды ВСУ. Комментатор ранее служил в зоне АТО с июля 2015 года по сентябрь 2016.

Ранее сообщалось, что легенда Динамо Киев раскрыл подробности своей службы в Национальной гвардии Украины.