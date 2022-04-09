Легенда Динамо потроллил россиян: Страна орков даже не способна на своем языке произнести: «Я переможу»

9 апреля, 20:03
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Александр Шовковский в очередной раз высказался в поддержку Украины (Фото:Александр Шовковский via Instagram)

Александр Шовковский в очередной раз высказался в поддержку Украины (Фото:Александр Шовковский via Instagram)

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский на фоне вторжения РФ потроллил россиян.

Шовковский опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором объяснил, почему россияне обречены на провал в своем стремлении завоевать Украину.

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« Страна орков даже не способна на своем языке произнести: «Я переможу» — написал Шовковский.

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Александр Шовковский via Instagram
Фото: Александр Шовковский via Instagram

Ранее Александр Шовковский приравнял россиян к фашистам.

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Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Александр Шовковский

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