Барселона назвала сроки восстановления главной звезды клуба после рецидива травмы

3 октября, 19:41
Ламин Ямаль (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Барселона не сможет рассчитывать на Ламина Ямаля в ближайшем матче чемпионата Испании.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

После игры 2 тура Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2) у игрока снова появился дискомфорт в паховой зоне.

Ожидаемый период восстановления Ямаля составляет две-три недели.

Таким образом, он точно не сыграет 5 октября в матче против Севильи в 8 туре чемпионата Испании.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в пяти матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жирона выйдет на матч против Валенсии в чемпионате Испании без двух украинцев.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Барселона Ламин Ямаль

