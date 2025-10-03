Барселона назвала сроки восстановления главной звезды клуба после рецидива травмы
Ламин Ямаль (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Барселона не сможет рассчитывать на Ламина Ямаля в ближайшем матче чемпионата Испании.
Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
После игры 2 тура Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2) у игрока снова появился дискомфорт в паховой зоне.
Ожидаемый период восстановления Ямаля составляет две-три недели.
Таким образом, он точно не сыграет 5 октября в матче против Севильи в 8 туре чемпионата Испании.
В текущем сезоне Ямаль принял участие в пяти матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
