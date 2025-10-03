Барселона назвала сроки восстановления главной звезды клуба после рецидива травмы

Барселона не сможет рассчитывать на Ламина Ямаля в ближайшем матче чемпионата Испании.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

После игры 2 тура Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2) у игрока снова появился дискомфорт в паховой зоне.

Ожидаемый период восстановления Ямаля составляет две-три недели.

Реклама

Таким образом, он точно не сыграет 5 октября в матче против Севильи в 8 туре чемпионата Испании.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в пяти матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жирона выйдет на матч против Валенсии в чемпионате Испании без двух украинцев.